“Mi sono stirato” | Tegola ufficiale, salta il big match

Archiviata la tre giorni europea, le italiane si rituffano nel campionato: arrivano una serie di big match come Roma-Napoli e Inter-Juve, ma intanto un possibile protagonista si è fermato

Le italiane hanno ufficialmente chiuso la loro tre giorni europea tra Champions, Europa League e Conference. Milan, Inter, Juventus, Roma, Lazio e infine Napoli, tutte pronte subito a rituffarsi nel campionato di Serie A che offrirà subito delle sfide ad altissima quota potenzialmente già decisive.

Soprattutto Roma-Napoli, con il ritorno di Spalletti all’Olimpico, e ovviamente Inter-Juventus di domenica sera catalizzeranno l’attenzione degli appassionati e dei tifosi. Anche se c’è chi dovrà rinunciare a giocatori importanti. È successo stasera agli azzurri, che durante la sfida con il Legia Varsavia, vinto 2-0, ha perso un calciatore per infortunio nel secondo tempo.

Napoli, infortunio Manolas: praticamente out per la Roma

Si tratta di Kostas Manolas. Il difensore greco, che da qualche settimana galleggia tra titolari e panchina, in realtà ha perso il posto a vantaggio di Rrahmani ma in un calendario così fitto è impossibile non considerarlo un po’ come un titolare aggiunto. Al 73′ il greco è uscito per infortunio: “Mi sono stirato”, sembra dire alla panchina dopo un allungo in scivolata per chiudere su un avversario. Uno stop comunque importante per Spalletti, che con ogni probabilità dovrà rinunciare a Manolas – altro grande ex – per la sfida con la Roma all’Olimpico di domenica alle 18.