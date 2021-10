CMIT TV | Postpartita di Roma, Napoli e Lazio: SEGUI la DIRETTA

Nuovo appuntamento sulla CMIT TV: segui su Twitch il post partita delle gare europee di Roma, Napoli e Lazio



Ultima giornata di Europa per le squadre italiane. Oggi ne sono scese in campo tre tra Europa e Conference League, con la batosta della Roma, lo 0-0 della Lazio e il match del Napoli. Al termine della partita degli azzurri i commenti sulle sfide e non solo con la redazione di Calciomercato.it, come sempre sul nostro canale Twitch.

Conduce Marcio Giordano con Daniele Trecca e Mario Petillo. Ospiti in collegamento Sofia Oranges, Enrico Camelio ed Eloise Messina.