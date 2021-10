Rinnovo UFFICIALE in Serie A, contratto fino al 2025

Un club di Serie A annuncia un importante rinnovo di contratto: il comunicato ufficiale con prolungamento quadriennale.

Il calciomercato in Serie A resta costantemente attivo, nonostante la sessione invernale di trasferimenti sia ancora lontana. Società sempre al lavoro, per rinforzarsi adeguatamente ma non solo.

Di particolare importanza anche il fronte ‘interno’, quello relativo ai giocatori già in rosa, ma nel mirino di altre squadre o con situazioni contrattuali da definire. In questo autunno, sono molti i giocatori che potrebbero a breve decidere il proprio futuro, con contratti in scadenza imminente a fine stagione o comunque con un termine non lontanissimo nel tempo. Mossa importante di una compagine di massima serie, che ‘blinda’ un proprio talento.

Calciomercato Venezia, ufficiale il rinnovo di Johnsen

Il Venezia, con un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato il rinnovo del contratto del norvegese Dennis Johnsen. Il 23enne, tra i più brillanti della squadra lagunare in questo avvio di stagione pur senza andare ancora a segno, ha siglato un accordo fino al 30 giugno 2025. L’ala ha dimostrato notevole talento ed era già nel mirino di club più blasonati. Una buona notizia per mister Zanetti e per tutto l’ambiente neroverde.