Niente rinnovo, l’annuncio del tecnico spiana la strada alla Juventus

Dall’Inghilterra arrivano le parole del tecnico Arteta, che lasciano intendere che il calciatore, accostato alla Juventus, ma anche al Milan non rinnoverà

Anche l’Arsenal, come molti altri club, deve fare i conti con calciatori che vedranno scadere il proprio contratto al termine della stagione.

In casa Gunners è in bilico il futuro di Alexandre Lacazette: le parti non hanno ancora trovato un accordo e con il nuovo anno, il calciatore sarà libero di firmare per una nuova squadra. Lacazette, in questi ultimi giorni, è stato accostato con insistenza a Milan e Juventus ma ad oggi le due squadre non hanno mosso passi concreti.

Le parole di Arteta su Lacazette

Nel frattempo in casa Arsenal, con le parole di Mikel Arteta, arriva la conferma che il rischio di perdere Lacazette a zero è davvero concreto: “Rinnovo? Dipende da molte cose – riporta ESPN – non è solo una questione di volontà. Lacazette è un nostro giocatore e lo tratto come qualsiasi altro giocatore. Il fatto che abbia un anno solo di contratto non mi porterà a trattarlo in maniera diversa. Questo è un problema che si verifica in ogni club perché ed è qualcosa di comune che devi essere in grado di affrontare”.

Nessuna proposta di rinnovo? “No, non lo direi – afferma Arteta -. Tutto è possibile”.