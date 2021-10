Inter e Milan ‘beffate’: trasferimento in Spagna a gennaio

Il futuro del big ai margini potrebbe non essere in Italia, bensì in Spagna. Agente già avvisato, vuole che il trasferimento avvenga già nel calciomercato di gennaio

Forse niente Italia per il big da un bel po’ ai margini e che tanto piace a Inter e Milan. Ma diciamo anche alla Juventus, ora però indirizzata su altro. L’operazione si può chiudere già nel calciomercato di gennaio.

Inter e Milan sono molto interessati a Donny van de Beek, olandese di 24 anni che ormai sappiamo – le scelte del manager norvegese ce lo confermano – non rientrare nei piani presenti e futuri di Solskjaer e del Manchester United. In Spagna parlano però di un suo possibile futuro in Spagna, al Real Madrid.

Calciomercato, niente Inter o Milan: van de Beek vuole il Real Madrid

Van de Beek sogna da sempre il Real Madrid e per questo, secondo ‘Defensacentral.com’, ha chiesto al suo agente di riprovare a sondare il terreno con le ‘Merengues’ già in vista della prossima finestra invernale. L’ex Ajax sa di poter avere delle chance perché piace ad Ancelotti e al Real stanno per dire addio sia Ceballos che Isco, quest’ultimo a zero e a sua volta in orbita Milan e Juve. Van de Beek a Madrid, alla corte di Ancelotti, sarebbe una bella ‘beffa’ per le due milanesi.