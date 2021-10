Bayern Monaco, comunicato ufficiale: Nagelsmann positivo al Covid

L’allenatore del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, positivo al Covid-19: il comunicato ufficiale del club campione di Germania

Brutta notizia per il Bayern Monaco: è ufficiale la positività al Covid-19 di Julian Nagelsmann. Il tecnico tedesco, a scopo precauzionale, non aveva seguito ieri sera dalla panchina il match di Lisbona stravinto alla fine per 4-0 contro il Benfica in Champions League.

Il comunicato del Bayern che sottolinea come l’allenatore si sia vaccinato nelle scorse settimane: “Julian Nagelsmann è risultato positivo al Coronavirus nonostante la completa protezione vaccinale. Tornerà a Monaco separatamente dalla squadra con un pilota di ambulanza e lì andrà in isolamento fiduciario”.