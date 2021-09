Preaccordo per il 2022 | Addio Inter, vola al Bayern Monaco

Il calciomercato estivo dell’Inter si è chiuso con tante cessioni pesanti, ma anche arrivi importanti: ora Marotta è a caccia anche di colpi soprattutto a zero

Lukaku e Hakimi sono state sicuramente due partenze molto importanti per l’Inter, che hanno sicuramente dato ossigeno al club. Marotta e Ausilio hanno dovuto fare un mercato di ‘reazione’, come lo chiamerebbe Jose Mourinho, ma riuscendo comunque a tenere un livello alto nella rosa di Inzaghi. Da Dzeko a Correa passando per Dumfries, l’Inter anche nelle prime due giornate di campionato ha dimostrato di giocare bene e trovare con facilità la via del gol. Non sono arrivati altri attaccanti, neanche in prestito, perché i nerazzurri hanno comunque voluto tenere delle risorse per i rinnovi spinosi come quelli di Lautaro Martinez e Brozovic. Il rischio, soprattutto per il croato, è perdere altre pedine ma stavolta a zero e il club di Suning sicuramente non può permetterselo. Anzi, è Marotta a cercare possibili rinforzi sul mercato dei giocatori in scadenza nel 2022.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: preaccordo tra Bayern Monaco e Ginter

Tra questi c’era anche Matthias Ginter, classe ’94 e pilastro del Borussia Monchengladbach, con cui l’Inter ha già parlato per Marcus Thuram, acquisto naufragato soprattutto dopo l’infortunio al ginocchio. Il nazionale tedesco è in scadenza tra un anno, sarebbe un super colpo per la difesa anche perché consentirebbe anche eventualmente di cedere un big in quel reparto a peso d’oro e far entrare nuove risorse magari per rinforzare altri reparti. Come l’attacco, in previsione del post-Dzeko. Dalla Spagna, però, riportano di un’altra concorrente decisamente importante come il Bayern Monaco. Secondo ‘Todofichajes.com’, infatti, dopo Upamecano e Sabitzer i bavaresi sono pronti a strappare un altro top alle rivali di Bundesliga e avrebbero chiuso un preaccordo proprio con Ginter per il 2022. Il difensore arriverebbe così a zero dopo aver rifiutato le offerte di rinnovo del Gladbach, che sa bene che dietro al suo centrale ci sono altri club. Secondo il portale spagnolo questo è il Bayern, con Marotta che sarebbe costretto a rilanciare a breve.