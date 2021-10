“Inguardabile”: Juventus, per il bianconero la stroncatura è netta

In Zenit-Juventus un calciatore di Allegri delude ancora una volta: la sentenza dei tifosi è inappellabile, quante critiche

Stroncatura inappellabile: Zenit-Juventus vede i bianconeri vincere 1-0 grazie ad una rete di Kulusevski nel finale, ma c’è un calciatore che è messo sotto processo dai tifosi. Il nome è quello di Alvaro Morata, impalpabile in campo e sostituito nella ripresa da Allegri. Lo spagnolo ha mostrato di non essere ancora in grande forma e il popolo bianconero lo ha sottolineato con una bocciatura molto pesante.

“Inguardabile” scrive un tifoso sui Twitter, mentre un altro ci va giù ancora più pesante: “E’ tutto tranne che un calciatore di calcio”. Critiche per Morata e c’è anche chi chiede che non venga riscattato a fine stagione: “Speriamo non si voglia riscattarlo, non vale neanche 15 milioni per me”.

Zenit-Juventus, Morata bocciata: riscatto in bilico

Toccherà a Morata nelle prossime uscite far cambiare idea i tifosi della Juventus e magari invogliare la società a pagare i 35 milioni che servono per farlo diventare a titolo definitivo un giocatore bianconero.

Morata purtroppo disastro pure nel 2 tempo.

E’ vero che è fresco di infortunio ma gravi errori tecnici

Kulusevski si conferma un flop #ZenitJuventus — Kriss (@Bogazkoi43) October 20, 2021

#Morata zero ….mooolto mediocre ….#kulusevski inguardabile ….male male …speriamo non si voglia riscattare lo spagnolo non vale x me neanche 15 milioni — DrAgOnSss79 (@DSss79) October 20, 2021

#Morata in gita premio.

Gli manca solo il panino nella stagnola.#ZenitJuventus #ZenitJuve — Christian De Iuliis (@chrideiuliis) October 20, 2021