Champions League, la cronaca di Manchester United-Atalanta 3-2

Calciomercato.it vi offre il match di ‘Old Trafford’ tra il Manchester United di Solskjaer e l’Atalanta di Gasperini in tempo reale

L’Atalanta è di scena sul campo del Manchester United nel big match della terza giornata del gruppo F di Champions League.

I nerazzurri di Gasperini puntano ad un risultato positivo per mantenere l’imbattibilità nel girone e mettere un altro mattoncino per la qualificazione agli ottavi. Ai ‘Red Devils’ di Solskjaer e Ronaldo, invece, serve una vittoria per scavalcare in classifica i bergamaschi. Calciomercato.it vi offre la sfida di ‘Old Trafford’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Manchester United-Atalanta

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashrord; Ronaldo. All.: Solskjaer

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Demiral, De Roon, Palomoino; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Ilicic; Muriel. All.: Gasperini

CLASSIFICA: Atalanta punti 4, Young Boys 3, Manchester United 3, Villarreal 1.