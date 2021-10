Champions: la Juventus vince a San Pietroburgo allo scadere grazie a Kulusevski. L’Atalanta dal paradiso all’inferno: a Old Trafford la decide Cristiano Ronaldo

Juventus corsara a San Pietroburgo. Quarta vittoria consecutiva per uno a zero e tre punti che sanno di qualificazione agli ottavi di Champions. A Old Trafford l’Atalanta accarezza l’impresa andando avanti di due gol e poi crolla sotto la pressione del Manchester United.

Contro lo Zenit risulta decisiva la rete allo scadere di Kulusevski, fino a quel momento piuttosto negativo. Ora l’undici di Allegri, la cui prestazione non è stata per nulla brillante, è davvero a un passo dalla qualificazione agli ottavi.

ZENIT-JUVENTUS 0-1

86′ Kulusevski

Ronaldo implacabile, è lui infatti a mettere il timbro sulla rimonta del Manchester United contro una super Atalanta nel primo tempo, avanti meritatamente di due con Pasalic e Demiral. Nella ripresa è assedio dei ‘Red Devils’: Rashford accorcia, Maguire pareggia e CR7, di testa a meno di dieci dal termine sigla il 3-2 finale. Gli uomini di Gasperini restano comunque in piena corsa – ora sono secondi a 4 punti, come il Villarreal – per l’accesso agli ottavi.

MANCHESTER UNITED-ATALANTA 3-2

15′ Pasalic, 29′ Demiral (A), 53′ Rashford, 75′ Maguire, 81′ Ronaldo