Calciomercato Juventus e Inter, irrompe Klopp: scippo in Serie A

Calciomercato Juventus e Inter, bianconeri e nerazzurri da tempo su un obiettivo in Serie A ma il Liverpool può rovinare i piani.

Inizio di campionato che ha già riservato diverse emozioni e lascia una certezza: la lotta per lo scudetto sembra più aperta che mai e Inter e Juventus, domenica, dovranno giocare tutte le proprie carte.

Pesante stop per i nerazzurri, contro la Lazio, nel turno precedente e necessità di riscattarsi per non lasciar scappare Napoli e Milan. I bianconeri, con quattro vittorie consecutive, hanno dimostrato di essere ancora vivi, ma adesso devono dare una conferma fondamentale e a ogni modo sono ancora abbastanza lontani dalla vetta. Il riavvicinamento passerà necessariamente attraverso un grande risultato a San Siro. Squadre che, come al solito, si confronteranno anche fuori dal campo. Per un obiettivo di mercato di entrambe, c’è però la minaccia del Liverpool.

Calciomercato Juventus e Inter, il Liverpool all’assalto di Milinkovic-Savic

I ‘Reds’ pensano a rinforzare il proprio centrocampo con Milinkovic-Savic. Il serbo è un pallino di Klopp, come lo è sempre stato di Allegri e, ovviamente, di Simone Inzaghi che farebbe carte false per averlo anche all’Inter. Ma gli inglesi, stando a ‘Todofichajes.com’, potrebbero avere un vantaggio importante, qualora decidessero di affondare il colpo.

Il potere d’acquisto del Liverpool al momento sembra decisamente maggiore di quello di Juve e Inter, anche se le richieste della Lazio dovessero sfiorare i 70 milioni. In più, una proposta simile sarebbe di certo intrigante per il giocatore.