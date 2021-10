Calciomercato, l’annuncio che taglia fuori la Juventus: accordo totale

La Juventus ha seguito a lungo il super talento sul calciomercato. Ora, però, l’annuncio sembra essere imminente e taglia fuori i bianconeri

La Juventus resta alla finestra per i migliori talenti di livello mondiale sul calciomercato. I bianconeri, al netto dei problemi economici, sono in fila per ristrutturare e migliorare la loro rosa. Soprattutto in attacco, dove la perdita è stata importante e corrisponde al nome di Cristiano Ronaldo.

Sono tanti i nomi che si susseguono per la compagine bianconera e tra questi c’è anche Ansu Fati. Il super talento del Barcellona è stato per mesi al centro delle trattative per il rinnovo di contratto. Un caso aperto che non ha lasciato tranquilli i blaugrana e ha fomentato le ambizioni di alcuni dei maggiori club internazionali, tra cui anche Chelsea e Newcastle. Ora c’è la svolta per il futuro dell’attaccante e nelle prossime ore tutto verrà messo nero su bianco.

Calciomercato Juventus, sfuma Ansu Fati: domani l’annuncio del rinnovo

Ansu Fati è destinato, quindi, a proseguire il suo rapporto con il Barcellona, per sua ferrea volontà. Il calciatore, infatti, ha accettato anche un’offerta non troppo alta pur di proseguire la sua avventura in blaugrana. L’attaccante firmerà un contratto fino al 2027 e con una clausola da un miliardo al suo interno. L’annuncio, secondo quanto riporta ‘Sport’, dovrebbe arrivare già domani, mettendo fine alla telenovela definitivamente. Ora il futuro di Ansu Fati è chiaro, non ci sono più dubbi, con buona pace della Juventus e delle altre pretendenti.