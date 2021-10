Pallone d’Oro, Jorginho vs Messi: già deciso il vincitore

Pallone d’Oro, tra un mese e mezzo l’assegnazione del premio di France Football: tra Jorginho e Messi c’è già il vincitore.

In un 2021 sportivo pieno di gioie per l’Italia, nel calcio e non solo, il sogno è raggiungere un ulteriore riconoscimento, individuale ma che darebbe ancora lustro al movimento pallonaro: quello del Pallone d’Oro, per il quale è in corsa Jorginho.

Il regista della Nazionale di Mancini ha vinto quasi tutto ciò che c’era da vincere: campione d’Europa non solo con l’Italia, ma anche con il Chelsea, con cui ha poi vinto la Supercoppa Europea. Se ne facessimo una questione di trofei vinti, sarebbe anzi il chiaro favorito, ma c’è da fare i conti con Lionel Messi, che dopo un lungo inseguimento ha riportato l’Argentina ad un successo internazionale dopo 28 anni in Coppa America. Il testa a testa, secondo il ‘Corriere dello Sport’, avrebbe già un vincitore.

Pallone d’Oro, premio a Messi ‘alla carriera’: spinta decisiva dal calciomercato

Si tratterebbe proprio dell’argentino, che il 29 novembre si avvierebbe dunque a ricevere il sesto Pallone d’Oro di una carriera strepitosa. A incidere maggiormente nelle scelte dei giurati sarebbero state dunque proprio le gesta pregresse della ‘Pulce’, unite al fatto di essere stato protagonista di un passaggio epocale di calciomercato dal Barcellona al Psg. Niente da fare per Lewandowski, che avrebbe meritato il premio nel 2020, né per Benzema, trascinatore della Francia nella ‘sola’ Nations League.