Serie A, Luiz Felipe e non solo: le decisioni del Giudice Sportivo

Giudice Sportivo, le decisioni dopo l’ottava giornata di Serie A: la sentenza sul caso Luiz Felipe

Conclusa l’ottava giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha emanato i propri verdetti. C’era grande attesa attorno a quanto emerso in Lazio-Inter e in particolare per il rosso ricevuto da Luiz Felipe. Il difensore brasiliano è stato squalificato per una giornata. Per lui anche un’ammenda di 5mila euro. Squalifica per una giornata anche per Riccardo Sottil della Fiorentina e Roberto Pereyra dell’Udinese, entrambi espulsi con doppia ammonizione. Una giornata pure per Morten Thorsby, ammonito per la quinta volta. La Sampdoria, oltre al norvegese, non potrà avere in panchina il proprio tecnico Roberto D’Aversa, espulso contro il Cagliari.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Da segnalare poi, anche l’ammenda di 10mila euro per il Milan, poiché nel corso della sfida contro il Verona sono stati puntati dei laser verso i calciatori avversari da parte dei tifosi. Ammenda, anche in questo caso di 10mila euro, pure per Kolarov, per aver rivolto ai tifosi avversari un gesto provocatorio e volgare al 40′ della ripresa.