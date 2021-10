Pioli ammette dopo Porto-Milan: “Abbiamo sbagliato” | Le parole sull’arbitro

Stefano Pioli ha parlato dopo la sconfitta odierna contro il Porto. Il tecnico del Milan fa il punto tra qualificazione e ko di oggi

È uno Stefano Pioli affranto, ma che nutre ancora qualche speranza quello che si presenta ai microfoni nel post partita di Porto-Milan. I rossoneri sono stati sconfitti con il punteggio di 1-0. Un risultato che lascia l’amaro in bocca ai milanesi, soprattutto per il percorso nella massima competizione europea.

Pioli ne ha parlato ai microfoni di ‘Infinity’: “La squadra è stata in difficoltà: loro hanno fatto meglio. Non abbiamo iniziato benissimo, dovevamo gestire molto meglio la palla, ma non siamo riusciti. La prestazione non è stata delle migliori. Se a questi livelli non sei lucido diventa difficile”.

Porto-Milan, Pioli dalla qualificazione all’arbitro

Sulla qualificazione: “Dobbiamo crederci. È facile dirlo, ma sarà più difficile metterlo sul campo. Abbiamo zero punti, ma le seconde sono davanti a noi di 4 punti. Ora ributtiamoci sul campionato, poi penseremo alla Champions più avanti. Abbiamo sbagliato serata”.

Sull’arbitraggio: “Io devo pensare ad allenare bene la squadra, per quanto riguarda l’arbitro non voglio parlarne. Devo essere più concentrato per altre cose”.