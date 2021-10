“Hanno difeso in 9”: la Juve e Allegri fuori dalla lotta Scudetto

Dopo Juventus-Roma, tre punti per i bianconeri ma anche tante critiche: altra bordata alla squadra di Allegri sulla corsa scudetto.

Quarta vittoria consecutiva in campionato per la Juventus, che battendo la Roma per 1-0 domenica sera ha risalito ulteriori posizioni. Bianconeri ora a un solo punto dal quarto posto occupato dai giallorossi e a tre lunghezze dal terzo posto dell’Inter, con cui domenica sera sosterrà un nuovo scontro diretto.

Invariato, però, il distacco da Milan (otto punti) e Napoli (dieci punti). La rincorsa scudetto è cominciata ma appare ancora piuttosto in salita per la squadra di Allegri, che nelle ultime gare con Chelsea, Torino e Roma ha rispolverato un antico canovaccio. Utile per conquistare i tre punti, ma forse, in prospettiva, non sufficiente per aspirare a qualcosa di diverso. Il tecnico livornese, per la prestazione della sua compagine, ha raccolto svariate critiche e non appare in grado di portare la Juventus al titolo.

Juventus, Cassano stronca i bianconeri e Allegri: “Non aspettatevi altro, fanno troppa fatica”

Ci è andato giù piuttosto pesante Antonio Cassano, che nella diretta di ieri della ‘Bobo TV’ su Twitch ha ancora una volta lanciato strali contro i bianconeri e il suo allenatore. “Contro la Roma la Juve si è difesa in 9 e il gol trovato è stato casuale – ha spiegato – Fa grande fatica a fare gioco, non aspettatevi altro dalla squadra di Allegri”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, che accusa: “Arroganza e confusione: è micidiale!”

Il canovaccio è piuttosto chiaro secondo il barese: “Non cambierà niente: staranno a 50 metri dalla porta avversaria, arroccati nella propria area con Chiellini che dà il cinque a Szczesny. La Juve non è rientrata in gioco per lo scudetto, è sesta e domenica affronta l’Inter”.