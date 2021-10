Juventus Roma fa ancora discutere: Ivan Zazzaroni ha commentato l’arbitraggio di Orsato che ha scatenato le polemiche

Juventus–Roma continua a far discutere all’indomani della vittoria dei bianconeri arrivata grazie al gol di Kean tra mille polemiche.

A scatenare i giallorossi è stata soprattutto la decisione di Orsato nel finale di primo tempo: l’arbitro non ha concesso il vantaggio nell’azione che ha poi portato al gol di Abraham, assegnando il calcio di rigore alla squadra di Mourinho, poi fallito da Veretout. Una decisione che ha scatenato le polemiche, commentata dallo stesso Orsato negli spogliatoi. A ‘Tutti Convocati’, su ‘Radio24’, è intervenuto Ivan Zazzaroni per commentare così l’arbitraggio di Orsato: “L’errore lo commette, può succedere, ma quello che dice dopo a Cristante è micidiale. La frase dà un’idea di arroganza e confusione. Orsato lo stimo come arbitro, lo ritengo tra i primi tre in Italia, ma quando fa degli errori li fa clamorosi”.

Juventus-Roma, Zazzaroni commenta l’arbitraggio di Orsato

Il direttore del ‘Corriere dello Sport’ si è poi soffermato sulla Juventus di Allegri. Ecco il suo commento: “Allegri sta giocando un calcio non piacevole, ma efficace, gli mancano anche giocatori importanti davanti: non ha Dybala, Morata a mezzo servizio, deve inventarsi Bernardeschi, Chiesa, Kean“.