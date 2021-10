CM.IT | Calciomercato Sampdoria, D’Aversa rischia: fiducia a tempo

La panchina di Roberto D’Aversa è in bilico dopo il ko con il Cagliari: la partita con lo Spezia può essere decisiva

Ore calde in casa Sampdoria, dove la panchina di Roberto D’Aversa non è più così salda. I blucerchiati hanno raccolto appena 6 punti nelle prime 8 partite di campionato, con un margine di sole due lunghezze sull’ultimo posto della Salernitana. Soprattutto dopo l’acquisto di Caputo la società si aspettava un rendimento diverso e il ko contro il Cagliari di ieri ha senza dubbio contribuito ad alimentare i dubbi di Ferrero sul futuro di D’Aversa.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Come raccolto da Calciomercato.it, la partita contro lo Spezia di venerdì sera a ‘Marassi’ potrebbe essere davvero decisiva per il tecnico doriano. Se non dovesse arrivare la vittoria contro quella che in questo momento è una diretta concorrente, non è escluso che la Sampdoria decida per l’esonero di D’Aversa, arrivato in estate dopo l’addio di Ranieri. Il futuro della panchina blucerchiata è in bilico, per il mister in questo momento la fiducia è a tempo e sarà strettamente legata al prossimo risultato.