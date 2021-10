Inter-Sheriff, pioggia di critiche: “È da zona retrocessione”

L’Inter è ora in vantaggio contro lo Sheriff, ma i tifosi non perdonano l’errore in occasione dell’1-1. Nuova pioggia di critiche

L’Inter sta giocando un buon match contro lo Sheriff. Una prestazione caratterizzata dal parziale vantaggio di Edin Dzeko, abile a sbloccare il risultato con una grande girata.

Una prova dei nerazzurri che, però, a inizio secondo tempo, rischia di complicarsi e in maniera decisiva. La Beneamata, infatti, subisce il gol del pareggio realizzato da Sebastien Thill. La marcatura arriva direttamente da calcio di punizione, ma un nerazzurro in particolare non è immune da colpe.

Inter-Sheriff, nuove critiche per Handanovic

In occasione dell’1-1, infatti, Handanovic non è irreprensibile, anzi. La punizione non è talmente potente da giustificare la mancata respinta dell’estremo difensore. L’ex difensore, infatti, sfiora soltanto, ma il pallone finisce in rete. Un episodio che scatena i social network e dunque i tifosi che si scagliano contro il portiere. Di seguito vi riportiamo alcuni tweet su questa scia.

Handanovic portiere da zona retrocessione — Paolo (@paolohossain) October 19, 2021

Vi giuro ho la tachicardia ogni volta che la palla si avvicina ad Handanovic, non posso vivere così — ivana (@kuneijder2) October 19, 2021