Inter-Sheriff non inizia bene, UFFICIALE: Inzaghi perde un titolare

Questa sera l’Inter in campo contro lo Sheriff ma Inzaghi perde un titolare: non è tra i convocati per la Champions

L’Inter si gioca una buona fetta di speranze di qualificazione questa sera contro lo Sheriff. I moldavi sono primi in classifica nel girone a punteggio pieno mentre i nerazzurri hanno conquistato soltanto un punto.

Una situazione che mette la formazione di Inzaghi spalle al muro: vincere per non dover rinunciare anzitempo alla possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions. Sei punti nelle prossime due gare è ciò che serve ai campioni d’Italia per raddrizzare una situazione complicata. L’Inter però nella gara contro lo Sheriff di questa sera dovrà fare a meno di Calhanoglu.

LEGGI ANCHE >>> Inter, la cessione è vicinissima: bye bye Suning, ecco chi arriva

Inter-Sheriff, Calhanoglu non convocato

Il trequartista turco, che fin qui ha reso al di sotto delle aspettative, non è inserito nell’elenco dei convocati diramati da Inzaghi. L’ex Milan aveva qualche problema fisico che lo ha costretto al forfait in Champions. Una scelta precauzionale in vista della sfida di domenica contro la Juventus e dei tanti impegni ravvicinati.

Questo l’elenco dei convocati

Portieri: Handanovic, Cordaz, Radu.

Difensori: de Vrij, Kolarov, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Darmian, Skriniar, Bastoni.

Centrocampisti: Dumfries, Gagliardini, Vecino, Sensi, Perisic, Vidal, Barella, Brozovic.

Attaccanti: Sanchez, Dzeko, Lautaro, Correa.