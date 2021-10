DIRETTA Champions League, Inter-Sheriff Tiraspol | Segui la cronaca LIVE

Terza giornata della fase a gironi della Champions League per l’Inter di Simone Inzaghi che ospita la sorprendente capolista Sheriff Tiraspol

Dopo la sconfitta in campo contro la Lazio di Maurizio Sarri, l’Inter torna in campo per il terzo turno della fase a gironi della Champions League. I nerazzurri di Simone Inzaghi ospitano la capolista Sheriff Tiraspol, a punteggio pieno in vetta alla classifica.

Nelle precedenti due sfide della massima competizione europea per club, la squadra di Suning ha pareggiato contro lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi e perso, immeritatamente, contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Di contro, i moldavi guidati da Jurij Vernydub hanno battuto prima i castigliani a domicilio e poi gli ucraini tra le mura amiche. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

INTER-SHERIFF TIRASPOL, FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro. All.: Simone Inzaghi.

SHERIFF TIRASPOL (4-2-3-1): Celeadnic; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traoré, Kolovos, Castaneda; Bruno Souza. All. Vernydub

CLASSIFICA GRUPPO D: Sheriff Tiraspol 6 punti; Real Madrid 3; Inter e Shakhtar Donetsk 1