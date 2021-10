Venezia-Fiorentina, Italiano: “Vlahovic? Ecco cosa deve fare”

Al termine di Venezia-Fiorentina, il tecnico viola Italiano commenta la sconfitta e si sofferma sul momento di Dusan Vlahovic.

Trasferta con zero punti per la Fiorentina, che esce sconfitta da Venezia. Un passo falso inatteso, che però non preoccupa particolarmente il tecnico viola Vincenzo Italiano, che nel postpartita si ritiene soddisfatto della prestazione e dell’atteggiamento dei suoi.

“La partita è andata come l’avevamo preparata, ma non riusciamo al momento a essere concreti e a sviluppare adeguatamente la mole di gioco che creiamo – ha spiegato ai microfoni di ‘DAZN’ – La prestazione è stata quella che doveva essere, alla squadra non rimprovero nulla, anche se il risultato è stato negativo. Sapevamo anche prima di questa partita, anche se avessimo vinto, che avremmo dovuto migliorare. Il primo tempo è stato ottimo, una sola disattenzione ci è costata la partita, nel secondo tempo siamo stati meno lucidi, anche creando diverse occasioni. In questo momento ci basta distrarci un attimo per perdere, va così. Possiamo crescere da tutti i punti di vista, sono ottimista”.

Fiorentina, Italiano su Vlahovic: “Deve isolarsi e pensare solo a giocare”

Sul momento, in campo e fuori, di Vlahovic: “Ci si deve abituare a certe situazioni, bisogna isolarsi e pensare solo al campo. Un giocatore diventa forte anche quando riesce a maturare forza caratteriale. Oggi ha lottato, non riusciamo a fargli far gol e di questo mi dispiace”.