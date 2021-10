Roma, infortunio Zaniolo: le condizioni del numero 22 in vista del Napoli

La partita tra Juventus e Roma non si è esaurita con il fischio finale di Orsato: oltre alle polemiche arbitrali, c’era ansia per le condizioni di Zaniolo

La serata di Juve-Roma è stata senza dubbio densa di polemiche, emozioni, colpi di scena e anche qualche apprensione. Durante il match il caos per il rigore assegnato ai giallorossi, poi sbagliato da Veretout, e il fischio arrivato prima del tap-in di Abraham. Poi la spiegazione di Orsato a Cristante nel tunnel, che però non trova riscontro nel regolamento, ma anche la preoccupazione per le condizioni di Nicolò Zaniolo. Il numero 22 della Roma ieri è uscito dal campo per infortunio al 25′, dopo che a terra si era toccato il ginocchio.

Infortunio Zaniolo in Juve-Roma: ecco come sta

Il timore è ovviamente riconducibile alla storia di Zaniolo e al doppio infortunio al crociato, il primo arrivato proprio contro la Juventus il 12 gennaio 2020. Il talento giallorosso era ovviamente preoccupato, ma ha già svolto gli esami stanotte al ritorno nella capitale e sta bene: la risonanza a cui si è sottoposto ha escluso lesioni. Le sue condizioni verranno ovviamente valutate, dovrebbe trattarsi di una lieve distorsione ma l’importante è che il peggio pare scongiurato. Di certo al momento la sua presenza contro il Bodo/Glimt ma soprattutto col Napoli è da considerarsi in dubbio.