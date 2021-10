Scelte obbligate per Pioli | Un vero dubbio per Porto-Milan

Le condizioni di Ante Rebic e non solo, portano Pioli a delle scelte obbligate per Porto-Milan: le ultime di formazione

La rimonta contro il Verona è già un ricordo. Il Milan è pronto a partire per il Portogallo per sfidare il Porto, per la terza giornata di Champions League. Servirà vincere per poter continuare a sognare il passaggio agli ottavi di finale. In mattinata la squadra, guidata da Stefano Pioli, ha svolto l’ultimo allenamento a Milanello. Nessuna novità rispetto alle ultime ore: Ante Rebic, che non ha riportato alcuna lesione, non si è allenato con la squadra. Non lo ha fatto neanche Mirante. Regolarmente presenti, invece, Bakayoko, ultimo recuperato, e Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese dopo il quarto d’ora contro il Verona è pronto ad aumentare il proprio minutaggio. Ha una voglia matta di aiutare il Milan a conquistare i primi tre punti in Champions e di diventare il calciatore meno giovane a segnare. Dal primo minuto ci sarà ancora Olivier Giroud. Alle sue spalle torna dal primo minuto Rafael Leao, il più in forma del gruppo, con Saelemaekers a destra.

Sorpresa sulla trequarti?

Il terzo della trequarti dovrebbe essere Rade Krunic, che ha fatto bene con il Verona, dopo essersi messo alle spalle l’infortunio ma non è da escludere la presenza ancora di Daniel Maldini. A centrocampo, con Kessie, out per squalifica, c’è Tonali e molto probabilmente Ismael Bennacer. A cambiar le carte in tavola, come detto sopra, potrebbe essere la presenza di Maldini. A scalare a centrocampo sarebbe così Krunic. In difesa dal primo minuto torna Simon Kjaer che si riprende il posto al centro, con Romagnoli in panchina, al fianco di Tomori. La linea a quattro sarà completata da Davide Calabria e Kalulu, pronto a far accomodare Ballo-Toure, male contro il Verona, in panchina.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Tatarusanu, Kalulu (Ballo-Toure), Kjaer, Tomori, Calabria, Tonali, Bennacer (Maldini), Saelemaekers, Krunic, Leao, Giroud.