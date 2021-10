Non si placano le polemiche dopo Lazio-Inter e spunta il dialogo segreto tra Sarri e Handanovic: “Te lo ricordi Bielsa?”

L'ottavo turno di Serie A resterà collegato, inevitabilmente, alle polemiche: oltre a quanto successo in Juventus-Roma, non si placano gli animi dopo Lazio-Inter. Il gol del 2-1 dei biancocelesti, infatti, resta viziato dalla presenza di un avversario a terra. Resta il fatto che la compagine capitolina non ha infranto il regolamento e, quindi, la rete è assolutamente valida. Oggi, intanto, spunta un dialogo inedito tra Samir Handanovic e Maurizio Sarri sull'accaduto.

Lazio-Inter, Handanovic a Sarri: “Dovevi fare come Bielsa”

Sull'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport', viene riportato uno scambio di battute inedito tra Samir Handanovic e Maurizio Sarri. Il portiere dell'Inter ha rivolto la seguente domanda al tecnico biancoceleste: "Perché non vi siete fermati?". Ottenendo come risposta da Sarri un laconico "Ma io, più che alzare la mano verso i miei, cos'altro potevo fare?". Ed è a questo punto che il capitano dell'Inter ha il guizzo vincente.

Handanovic, infatti, ha rimbrottato Sarri in questo modo: “Potevi fare come Bielsa, lo ricordi Bielsa?”. L’episodio a cui fa riferimento il portiere nerazzurro è accaduto nel corso di Leeds-Aston Villa, quando i padroni di casa segnarono una rete nonostante la presenza di un avversario a terra. Il ‘Loco’, a quel punto, indicò ai suoi giocatori di far segnare gli avversari alla ripresa del gioco, riportando il risultato in parità. Un gesto che Handanovic avrebbe voluto vedere anche dalla compagine di Sarri.