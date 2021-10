Mourinho da Special a Normal One: “Scarso impatto. Ecco la cosa grave”

José Mourinho nel mirino all’indomani del ko della sua Roma in casa della Juventus. I giallorossi sono quarti in classifica a -9 dalla capolista Napoli

Non solo l’arbitro Orsato, nel post Juventus-Roma diventa bersaglio delle critiche anche José Mourinho. Sul suo sito il collega Paolo Bargiggia mena duro nei confronti del tecnico dei giallorossi: “L’ex eroe del Triplete interista da qualche anno non riesce più a fare la differenza – esordisce – (…) Mourinho non riesce a cambiare, per la Roma, il trend che vuole i giallorossi sconfitti nelle partite che contano e contro gli avversari più forti”.

I capitolini ora sono quarti in classifica, già a -9 dalla capolista Napoli. Il portoghese non sembra riuscire più a incidere come un tempo. Eppure la campagna acquisti dei Friedkin è stata dispendiosa: “Lo scarso impatto di Mourinho sul mondo giallorosso è ancora più grave se si pensa alle spese sostenute dalla Roma in sede di mercato – sottolinea Bargiggia – Rui Patricio (11,5 milioni più bonus), Matias Vina (13 milioni più bonus) per la fascia sinistra e per Eldor Shomurodov (17,5 più bonus) e Tammy Abraham per l’attacco. E proprio con l’investimento per il 9 del Chelsea (40 milioni più bonus) la Roma di Mourinho era stata in estate il primo club italiano per spese, il quinto in Europa”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, il messaggio inequivocabile di Mourinho a Pinto

Roma, mirino puntato su Mourinho: “Ha perso gli artigli di un tempo. Era Special, ora è Normal One”

Mourinho non sembra essere più lui nemmeno sul piano comunicativo, cioè dove è stato sempre imbattibile. Ha “perso gli artigli di un tempo“, evidenzia Bargiggia. Dopo la sconfitta con la Juventus “non una strigliata per i suoi in occasione dell’episodio, un po’ ridicolo, della battuta del calcio di rigore. Nessun commento sul fallo da rigore e sulla gestione della partita da parte di Orsato”.

Insomma, per Bargiggia Mourinho “era Special”, mentre adesso è ‘Normal One”.