Juventus e Inter a pari punti, Lazio davanti alla Roma | Classifica senza VAR

Le ultime news Serie A riguardano i risultati dell’ottava giornata. Da Inter e Juventus a Milan, Lazio e Roma: la classifica senza Var

In attesa del monday night tra Venezia e Fiorentina, torna l’appuntamento con la classifica senza Var, la rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria ufficiale della Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni arbitrali cambiate grazie alla video assistenza. Nell’ottava giornata ricca di polemiche nei big match tra Lazio e Inter di sabato e tra Juventus e Roma di domenica, ci sono stati un paio di episodi che hanno costretto i direttori di gara a cambiare la decisione del campo. Nel lunch match tra Cagliari e Samp, Marchetti convalida il gol inizialmente annullato a Joao Pedro: non c’è fuorigioco. Nella gara tra Napoli e Torino, al contrario, Sacchi annulla la rete di Di Lorenzo partito in posizione di offside.

Serie A, ottava giornata: risultati e classifica senza Var

Spezia-Salernitana 2-1

Lazio-Inter 3-1

Milan-Verona 3-2

Cagliari-Sampdoria 2-1

Empoli-Atalanta 1-4

Genoa-Sassuolo 2-2

Udinese-Bologna 1-1

Napoli-Torino 2-0

Juventus-Roma 1-0

Venezia-Fiorentina stasera

CLASSIFICA REALE: Napoli punti 24, Milan 22, Inter 17, Roma 15, Lazio 14, Atalanta 14, Juventus 14, Fiorentina* 12, Bologna 12, Empoli 9, Udinese 9, Torino 8, Verona 8, Sassuolo 8, Spezia 7, Sampdoria 6, Genoa 6, Cagliari 6, Venezia* 5, Salernitana 4.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Napoli punti 22, Milan 22, Atalanta 17, Juventus 16, Inter 16, Lazio 14, Roma 13, Bologna 12, Fiorentina* 9, Genoa 9, Empoli 9, Sampdoria 8, Torino 8, Udinese 8, Sassuolo 8, Verona 7, Spezia 7, Cagliari 6, Venezia* 5, Salernitana 4.

*Una partita in meno