Inter-Juventus di Supercoppa, annuncio di Dal Pino su data e luogo!

Il presidente Paolo Dal Pino ha parlato del momento della Serie A e delle prospettive future rivelando possibili date e il luogo di Inter-Juventus, match di Supercoppa italiana

Paolo Dal Pino, presidente della Lega di Serie A, ha analizzato il momento del calcio italiano e le prospettive future: “Vediamo altri settori che hanno ricevuto ristori e noi no. Abbiamo chiesto la possibilità di dilazionare le scadenze ma sono certo che il Parlamento comprenderà quelle che sono le nostre ragioni – spiega a ‘Radio anch’io sport’ su ‘Rai Radio 1’ – Ci dobbiamo confrontare con la realtà europea. Per le squadre sono fondamentali le infrastrutture ma in questo paese per fare uno stadio ci vogliono dieci anni, negli altri paesi ne bastano due. Le mancate sponsorizzazioni del betting cmportano 120 milioni di perdita”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Roma, polemica infinita su Orsato: “Porta bene alla Juve! Fra tre anni…”

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Dal Pino ha parlato anche della Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus: “Abbiamo due date: una verso la fine di dicembre, mi sembra il 22, l’altra il 5 di gennaio. Stiamo parlado con i rappresentanti dell’Arabia Saudita, abbiamo un contratto con loro e dal nostro punto di vista onorare il contratto è fondamentale. Sono certo che a brevissimo avremo una soluzione”.

IL RAZZISMO – “Tutto ciò che è razzismo e discriminazione è orribile e non fa parte di noi. Negli stadi si vedono casi singoli e ci sono due aspetti: il primo è comunicazionale e riguarda la sensibilizzazione, poi ci sono misure retrittive e sanzionatorie. Mi piacerebbe ci fosse una stanza, che chiamiamo ‘respect room’, dove la tecnologia ci aiuti con telecamere di sicurezza. Appena si verifica il gesto, l’autorità preleva il soggetto e lo porta fuori allo stadio per tutta la vita”.

CASO DAZN – “Problemi con Dazn? Ha acquisito i nostri diritti. E’ inaccettabile quello che è successo ma sembra che nelle ultime domeniche qualcosa di meglio si sia visto – prosegue Dal Pino – Speriamo che questo porti il nostro paese a ridurre il digital divide”.