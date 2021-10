Le dichiarazioni di Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Sheriff, match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del delicato match di Champions contro lo Sheriff, capolista del Girone D. Ecco le dichiarazioni del tecnico dell’Inter raccolte da Calciomercato.it.

SHERIFF – “Non hanno vinto due partite per caso. Verranno qui sulle ali dell’entusiasmo. E’ una squadra organizzata che in ripartenza può fare molto male. Domani sarà una gara fondamentale. Dobbiamo essere bravi ad avere possesso mantenendo le distanze. mettendo in campo tanta cattiveria agonistica”.

SQUADRA BLOCCATA – “Non penso che ci sia un blocco, col Real per esempio c’è stata un po’ di casualità e imprecisione. Abbiamo tirato in porta diciotto volte e non abbiamo segnato, la partita dopo abbiamo tirato in porta 19 volte e abbiamo segnato sei gol”.

LAZIO – “Per 65′ è stata la nostra miglior partita in trasferta. L’unico problema è che non siamo riusciti a fare il secondo gol, tenendo così la Lazio in partita. Sull’occasione del rigore abbiamo senz’altro sbagliato, l’ultimo quarto d’ora è invece da cancellare. Ieri ho visto nei miei giocatori delusione e incazzatura, questo mi fa piacere perché significa che questa sconfitta fa male a tutti. So di avere a disposizione un gruppo di vincenti”.

FILOSOFIA DI GIOCO – “Se si può abbassare baricentro? Stiamo lavorando sui troppi gol incassati, però non è una questione di altezza della squadra. Dobbiamo migliorare tutti insieme”.

Inter-Sheriff, Inzaghi: “Quando lo riterrò opportuno, Sanchez sarà sicuramente un valore aggiunto

In conclusione a Inzaghi è stato chiesto di Sanchez, che sappiamo essere molto ‘scontento’ per il suo scarso impiego. Il cileno, come Vidal, ha saltato la trasferta di Roma a causa del ritorno in ritardo dagli impegni con la Nazionale: “Alexis e Vidal si sono uniti al gruppo ieri, hanno fatto un buon allenamento. La condizione di Alexis sta progredendo, sono felice del fatto che abbia disputato tre partite di fila in Nazionale. Quando lo riterrò opportuno sarà sicuramente un valore aggiunto”.