Vigilia di Champions League per l’Inter che domani affronterà la sorpresa Sheriff a San Siro. La rifinitura dei nerazzurri e le possibili scelte di Inzaghi

Partita da non sbagliare per l’Inter domani in Champions League contro la sorpresa Sheriff Tiraspol. Simone Inzaghi vuole riscattare il tonfo dell’Olimpico con la Lazio e rimettersi in carreggiata in Europa dove i nerazzurri hanno collezionato un solo punto in classifica, a dispetto della matricola moldava al momento in testa al girone a punteggio pieno.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Lazio-Inter, cosa si sono detti Sarri e Handanovic

Il tecnico piacentino ha caricato i suoi durante la rifinitura ad Appiano Gentile, seguendo passo dopo passo l’allenamento di Dzeko e compagni. Dal riscaldamento agli esercizi atletici, fino alla partitella di fine seduta: tante indicazioni e massima concentrazione al Suning Centre, con l’ex Lazio che pensa ad alcuni cambi in vista del match di San Siro.

Champions League, Inter-Sheriff: le probabili scelte di Inzaghi

Inzaghi ha catechizzato soprattutto Calhanoglu ad inizio allenamento, con il turco che smaltiti gli acciacchi fisici dovrebbe tornare dal primo minuto a centrocampo. In attacco in vantaggio la coppa Dzeko-Lautaro Martinez, con Correa inizialmente in panchina. Darmian e Perisic, invece, sono favoriti per maglia da titolare sulle corsie esterne. Con il gruppo anche Sanchez, Vidal e Sensi che non hanno preso all’ultima partita di campionato in casa della Lazio.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.