Annuncio ufficiale e data: “Proposta concreta a Suning”

L’Inter si appresta ad affrontare il match di Champions League contro lo Sheriff Tiraspol. Sarà una partita utile per lasciarsi alle spalle la forte delusione contro la Lazio. Nel frattempo, arrivano novità importanti riguardo a Interspac, il progetto di azionariato popolare per il club nerazzurro con a capo Carlo Cottarelli. L’economista ha annunciato ai microfoni di ‘Rai Radio 1’: “Stiamo preparando una proposta concreta da fare alla società a fine novembre/inizio dicembre. A quel punto, se ci fosse un accordo, si passerebbe alla raccolta“. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Cottarelli prosegue: “L’ambizione, se si raccolgono abbastanza risorse, è quella di arrivare al controllo della società. Il punto fondamentale è quanto riusciremo a raccogliere. Non credo che la maggioranza sia, tuttavia, l’unica soluzione, diventa possibile solo se si raccolgono abbastanza risorse. Credo si possa andare oltre i numeri raggiunti finora, poi vedremo. Non escludo nulla. Dobbiamo rimboccarci le maniche, il progetto è complicato ma molto bello“.