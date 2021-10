Ronaldo fa ‘arrabbiare’ Solskjaer: la decisione poca gradita

C’entra anche Cristiano Ronaldo nell’arrabbiatura di Solskjaer contro la dirigenza: la decisione poco gradita

Non un momento felice per il Manchester United che contro il Leicerster incassa un altro ko e vede allontanarsi la vetta della classifica. Per i ‘Red Devils’ non sta bastando il ritorno di Ronaldo per tenere il passo del Chelsea capolista che ora dista cinque lunghezze. Una situazione che ha portato Solskjaer sul banco degli imputati.

Il tecnico norvegese, nonostante la fiducia ribadita dal club, è dato in bilico con tanti nomi accostati alla panchina dello United, compresi quelli di Conte e Zidane. Una situazione che sta pesando anche nel rapporto tra Solskjaer e la società, come si legge sul ‘Mirror’, con Ronaldo come causa dello scontro.

LEGGI ANCHE >>> Conte o Zidane, tutto deciso | Ecco il nuovo allenatore di Cristiano Ronaldo

Manchester United, l’arrivo di Ronaldo ha fatto ‘arrabbiare’ Solskjaer

Come si legge sul ‘Mirror’ proprio Solskjaer sarebbe arrabbiato con i propri dirigenti per la gestione del calciomercato estivo. In particolare il tecnico si attendeva nel calciomercato estivo l’arrivo di un centrocampista più che di Ronaldo. Desiderio rimasto non esaudito visto che per Declane Rice, obiettivo principale dello United, il West Ham non si è mai mosso dalla valutazione di 100 milioni di euro. Così i dirigenti del Manchester hanno fatto tramontare la pista, preferendo chiudere per CR7, evitando così il suo trasferimento ai rivali del City.