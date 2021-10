Conte o Zidane, tutto deciso | Ecco il nuovo allenatore di Cristiano Ronaldo

Antonio Conte attende novità su una panchina importante, l’esonero si fa sempre più vicino: in vista il grande ritorno dell’ex CT.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Antonio Conte ha lasciato il segno anche nella sua esperienza all’Inter, riportando i nerazzurri sul tetto d’Italia dopo undici anni, ma lasciando Milano dopo due sole stagioni. L’allenatore pugliese non ha inteso proseguire il suo ciclo interista e ora, impegnato come commentatore tv, attende l’occasione di tornare in pista. Un profilo come il suo fa certamente gola a qualsiasi squadra che stia pensando di cambiare timoniere e secondo le ultime notizie il nome dell’ex CT della Nazionale sarebbe in pole per una panchina eccellente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Conte attende una big: rifiutata l’ultima offerta

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Conte favorito per la panchina dello United, Solskjaer verso l’addio

La panchina in questione è quella del Manchester United. Solskjaer è sempre più sulla graticola visti i recenti risultati deludenti, ultimo il ko di ieri per 4-2 contro il Leicester. Crisi conclamata per i ‘Red Devils’ e corsa alla successione ormai aperta. In Inghilterra, secondo le quote di ‘SkyBet’, il nome di Conte è bancato a 2,00. Una quota piuttosto bassa, che lo mette nettamente davanti agli altri nomi in corsa. Rodgers è il secondo favorito, quota a 4, così come Pochettino. Più distanti Zidane, Blanc (quotati a 10), Southgate, Mancini (quotati a 20), Simeone (40), Keane (80) e Gerrard (100).