Calciomercato, ‘grana’ Inter: assalto al big già a gennaio

Le ultimissime notizie di calciomercato Inter hanno protagonista ancora una volta uno dei big della squadra di Inzaghi reduce dal cocente ko all’Olimpico e attesa a una svolta domani sera nella delicata sfida di Champions contro i moldavi dello Sheriff.

Calciomercato Inter, il rinnovo rischia di complicarsi e le big europee vanno all’assalto

Notizie di mercato con l’Inter sotto i riflettori a causa di uno dei pilastri della formazione che rischia di salutare alla fine di questa stagione. E a zero, visto che parliamo di Marcelo Brozovic il cui contratto con la ‘Beneamata’ è sempre in scadenza a giugno 2022. Per il rinnovo non si segnalano nuovi sviluppi, con le parti distanti oltre un milione: la richiesta è di 6 netti l’anno, l’offerta sui 4,5-5 milioni bonus inclusi. C’è fiducia in attesa del primo grande incontro tra la dirigenza e l’entourage del croato, anche se l’Inter non può dormire sonni tranquilli dato che sul classe ’92 hanno buttato gli occhi diverse big europee.

Calciomercato Inter, dal Barcellona alla Premier: i club interessati a Brozovic

Sono tante le squadre che pregustano il colpo Brozovic a costo zero, dal Barcellona al Tottenham di Paratici passando per il Manchester Unied e l’Arsenal, fino al Paris Saint-Germain. Si è parlato pure di Milan, seppur tale rumors non ha trovato conferme. Dell’ex Dinamo è un estimatore anche Massimiliano Allegri, ma al momento la strategia della Juventus non prevede l’inserimento di giocatori vicino ai trent’anni e con ingaggio alto. In sostanza di profili poi non rivendibili. Tra i club sopracitati, il Barcellona potrebbe fare un pensierino a Brozovic già a gennaio visto che i blaugrana puntano ad aggiungere al più presto un elemento di esperienza e qualità.

Inter, Brozovic vuole restare in nerazzurro

La priorità di Brozovic rimane comunque la permanenza all’Inter, dove ormai milita dal gennaio 2015. Dopo un paio di anni complicati, con l’addio più volte sfiorato, il numero 77 è diventato uno dei punti fermi, degli intoccabili della squadra. Il rilancio con Spalletti, la consacrazione con Conte e lo Scudetto numero 19 della storia dell’Inter.

