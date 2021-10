Mihajlovic è una furia: “È ridicolo, così non si può andare avanti!”

Sinisa Mihajlovic nel postpartita di Udinese-Bologna si è scatenato con le decisioni dell’arbitro

Non solo Genoa-Sassuolo, anche Udinese-Bologna ha offerto non poche scintille durante la partita. In particolare dal rosso a Pereyra nel primo tempo fino al pareggio contestatissimo dell’Udinese con Beto, per i rossoblù viziato da un fallo di Becao su Skorupski. Nel postpartita, ai microfoni di ‘Dazn’, Sinisa Mihajlovic furioso nel commentare gli episodi dell’arbitro Abisso: “Cercherò di stare calmo anche se è difficile. Poi però guardo anche gli episodi. Non capisco perché se uno viene espulso per due ammonizioni giuste (Pereyra, ndc) l’arbitro deve andare a fare compensazioni! E poi il giallo a Svanberg, non avendo centrocampisti ho messo Vignato perché sapevo che l’arbitro avrebbe dovuto compensare il rosso a Pereyra”.

Udinese-Bologna, Mihajlovic scatenato con Abisso: “Ora si squalificano tutti”

Mihajlovic continua: “Skorupski non salta, non ci riesce perché ci si appoggia Becao. Non si può toccare il portiere, Becao lo sposta, non capisco perché non interviene il Var e non c’è l’arbitro. È chiaro, il portiere neanche salta, gli fa blocco. Caz*o è a tre metri dalla porta. Poi domani vediamo che saranno tutti squalificati, arbitro, guardalinee e Var, ma noi per queste cose arbitrali abbiamo perso 4 punti in 8 giornate, non in 28 giornate, dovevamo avere 16 punti. Sarebbe la terza volta che arbitri e Var sono fermati dopo una nostra partita, non so quanto possiamo andare avanti così. Poi noi dovevamo vincerla 4-0 e non è colpa dell’arbitro. Mi dispiace perché dovevamo vincere ed è colpa nostra, abbiamo fatto 23 tiri totali con 11 in porta. Dovevamo chiuderla, eravamo anche con l’uomo in più. Non c’è stata partita”.

L’allenatore serbo del Bologna però proprio non ci sta: “Io ho dovuto cambiare Svanberg per un’ammonizione che non ci stava. Compensazione? Sì, parlo proprio di compensazione. Che ammonizione è questa? Che ammonizione è? Che ammonizione è? È una cosa ridicola, io sapendo che era stato ammonito sapevo che lo avrebbe espulso al fallo successivo, l’ho dovuto tirare fuori. Poi noi oggi non abbiamo pareggiato per le decisioni arbitrali ma perché non l’abbiamo chiusa, pur con tante occasioni”.