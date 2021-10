Voti, pagelle e tabellino del primo tempo di Juventus-Roma, match dell’Allianz Stadium valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Al termine del primo tempo decide la rete di Kean

Primo tempo intenso all’Allianz Stadium con la Juventus che chiude in vantaggio la prima frazione (1-0) del big match contro la Roma. Gol rocambolesco di testa assegnato dalla Lega prima a Bentancur e poi a Kean: è del centravanti l’ultimo tocco prima che il pallone si depositi nel sacco. Cross nell’occasione di De Sciglio, preferito ad Alex Sandro da Allegri.

Ma nel finale di tempo il protagonista e Szczesny che neutralizza il penalty calciato da Veretout. Non brilla Chiesa nell’undici di casa, bene Abraham nonostante non sia al meglio della condizione. Zaniolo ancora ko per infortunio. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

JUVENTUS

Szczesny 7,5

Danilo 6

Bonucci 6

Chiellini 6

De Sciglio 6,5

Cuadrado 6

Locatelli 6

Bentancur 6,5

Bernardeschi 6

Chiesa 5

Kean 6,5

All. Allegri 6,5

ROMA

Rui Patricio 6

Karsdorp 5,5

Mancini 6

Ibanez 5,5

Vina 5

Cristante 5,5

Veretout 5

Zaniolo 6 (25′ El Shaarawy 6)

Pellegrini 6

Mkhitaryan 5,5

Abraham 6,5

All.: Mourinho 6

Arbitro: Orsato 5

JUVENTUS-ROMA 1-0

16′ Kean

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Pellegrini, Rugani, Arthur, Ramsey, McKennie, Kulusevski, Morata, Kaio Jorge. Allenatore: Allegri

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo (26′ El Shaarawy), Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. A disposizione: Fuzato, Boer, Villar, Reynolds, Calafiori, Kumbulla, Diawara, Darboe, Carles Perez, Shomurodov. Allenatore: Mourinho

Arbitro: Orsato (sez. Schio)

VAR: Nasca

Ammoniti: Szczesny (J)

Espulsi:

Note: recupero 4′