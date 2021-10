Juventus-Roma, probabili formazioni: Kean-Chiesa e dubbio Abraham

Juventus-Roma, stasera il big match all’Allianz Stadium: le scelte di Allegri e Mourinho, in bilico il centravanti giallorosso.

Big match stasera all’Allianz Stadium di Torino, con Juventus e Roma che mettono a confronto le rispettive ambizioni di altissima classifica. Per Allegri c’è una difficile rimonta in classifica da proseguire, i giallorossi di Mourinho vogliono confermare le potenzialità per un campionato di vertice e sono attesi da un esame fondamentale. I due allenatori alle prese con le scelte di formazione per una sfida da non sbagliare.

Juventus-Roma, probabili formazioni: Allegri col 4-4-2, ballottaggio giallorosso

Allegri lancia la coppia difensiva formata da Bonucci e De Ligt, sulle fasce offensive Cuadrado e Bernardeschi per supportare la coppia formata da Chiesa e Kean. Roma in formazione tipo, con l’unico dubbio legato alle condizioni di Abraham, che sarà sciolto soltanto nelle ultimissime ore prima del match. Mourinho spera di recuperare il centravanti, se l’inglese non dovesse farcela la punta di riferimento potrebbe essere Shomurodov.

Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham (Shomurodov).