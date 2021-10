Juventus-Roma si infiamma, bufera su Allegri: “Scelta sbagliata”

La Juventus e Allegri ancora nel fuoco delle critiche, il tecnico bianconero oggetto di nuove bordate e atteso alla prova del nove.

Juventus-Roma di stasera è gara dai mille significati. Tre punti fondamentali per la classifica, una sfida accesissima e sempre molto sentita che vedrà anche il duello tra i due allenatori Allegri e Mourinho e numerosi testa a testa in campo che potranno indirizzare l’andamento della partita. Una sfida in vista della quale le critiche all’allenatore livornese della Juventus comunque non mancano, dopo un avvio difficile da cui i bianconeri si stanno appena riprendendo.

Juventus-Roma, Adani contro Allegri: elogi invece a Mourinho

A mettersi in testa al corteo degli anti-Allegri è sempre Daniele Adani, che in una lunga intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ presenta il match di stasera e spiega: “Mi aspettavo, dopo due anni di stop, di vedere tornare Allegri con una lettura diversa, invece è sempre lo stesso. La sua Juventus sta ritrovando parte del suo spirito, nel senso di pressione sui portatori di palla avversari, ma l’ambiente sta ancora cercando di capire se filosoficamente il suo ritorno sia stato una scelta giusta. Un nuovo stop riaprirebbe le incertezze. Stasera la Juve non dovrà restare troppo bassa, gli attaccanti non possono coprire sempre 60 metri di campo”. Elogi invece a Mourinho: “E’ cambiato nella sua proposta, prova a vincere anche a costo di perdere. Per fare risultato deve restare fedele a quanto fatto finora”.