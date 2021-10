Inter-Juventus è già iniziata, chiedono la prova televisiva

Non si placa la scia di polemiche e investe soprattutto Inter-Juventus. Le richieste di squalifica si moltiplicano

Inter-Juventus non rappresenta una partita come le altre, per forza di cose. Il fascino del campo, i calciatori che si sfidano a colpi di giocate e soprattutto agonismo. Sicuramente, però, anche una scia di polemiche arbitrali e accuse reciproche che negli anni non sono mai mancate. E stavolta sono anche anticipate, dato che nella partita tra Lazio e Inter, nel secondo tempo, è successo praticamente di tutto. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Inter-Juventus e le richieste di squalifica: monta la polemica sui social

In occasione del 2-1 della Lazio, i biancocelesti continuano l’azione, nonostante Dimarco sia dolorante a terra, dopo un fallo di Lucas Leiva. Immobile va al tiro, Handanovic para, ma Felipe Anderson ribadisce in rete. Monta la polemica tra i nerazzurri per la scelta dei padroni di casa di continuare l’azione. E Dumfries e Lautaro Martinez, ma anche Handanovic, sono scatenati nei confronti degli avversari. Ora i tifosi, soprattutto quelli della Juventus, si scatenano sui social chiedendo squalifiche corpose per i nerazzurri. Squalifiche, e quindi prova televisiva, che porterebbero a saltare Inter-Juventus. Di seguito vi proponiamo alcuni tweet su questa scia.

