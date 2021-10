Diretta Udinese-Bologna | Formazioni ufficiali e cronaca

Gara dell’ottava giornata di Serie A in programma alle 15, Udinese-Bologna verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Reduce dalla scintillante vittoria per 3-0 contro la Lazio, il Bologna fa visita all’Udinese per cercare continuità di risultati e mettersi definitivamente alle spalle il brutto momento. Sinisa Mihajlovic insisterà sulle modifiche tattiche utilizzate contro i capitolini, ma dovrà vedersela contro una squadra che pare essersi finalmente sbloccata a livello offensivo. I tre gol in casa della Sampdoria hanno regalato buone sensazioni a Ivan Gotti, che spera in una vittoria per raggiungere a quota 11 punti proprio gli odierni avversari. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Udinese-Bologna

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Gotti

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow, Arnautovic. All. Mihajlovic

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 22 punti, Napoli 21, Inter* 17, Roma 15, Lazio* 14, Fiorentina 12, Juventus Atalanta e Bologna 11, Empoli 9, Torino Udinese e Verona* 8, Sassuolo e Spezia* 7, Sampdoria* e Cagliari* 6, Genoa e Venezia 5, Salernitana* 4

*Una partita in più