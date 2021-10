Diretta Genoa-Sassuolo | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Genoa-Sassuolo, gara dell’ottava giornata di Serie A, che torna dopo la sosta

Senza vittoria dalla terza giornata di Serie A e reduce dalla deludente sconfitta in casa della Salernitana, il Genoa ospita il Sassuolo nell’ottava giornata di Serie A. Davide Ballardini cerca una vittoria che vorrebbe dire anche sorpasso in classifica sui neroverdi, avanti di due lunghezze con 7 punti. Con quattro sconfitte nelle ultime cinque gare, Dionisi spera in un risveglio offensivo dei suoi, che sin qui hanno realizzato solamente sette gol in campionato. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Genoa-Sassuolo

Genoa (3-5-2): Sirigu, Biraschi, Criscito, Vasquez; Sabelli, Rovella, Badelj, Toure, Fares; Pandev, Destro. All. Ballardini

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Raspadori; Scamacca. All. Dionisi

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 22 punti, Napoli 21, Inter* 17, Roma 15, Lazio* 14, Fiorentina 12, Juventus Atalanta e Bologna 11, Empoli 9, Torino Udinese e Verona* 8, Sassuolo e Spezia* 7, Sampdoria* e Cagliari* 6, Genoa e Venezia 5, Salernitana* 4

*Una partita in più