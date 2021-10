Big match dell’ottava giornata, Juventus-Roma chiude il palinsesto domenicale e verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

E’ tutto pronto per Juventus-Roma, posticipo domenicale dell’ottava giornata di Serie A. Una partita dal fascino immortale, che quest’anno è arricchito anche dalla sfida tra due dei migliori allenatori al mondo: Massimiliano Allegri e José Mourinho. Quello di stasera, sarà il nono confronto tra i due e il bilancio dei precedenti parla di 4 vittorie per lo Special One, 2 pareggi e 2 vittorie per il toscano. Tra infortuni e Covid, la partitissima ha perso alcuni protagonisti importanti, ma entrambe le squadre hanno bisogno di vincere per confermare le ambizioni di vertice. Calciomercato.it seguirà in tempo reale la partita, che verrà arbitrata da Orsato.

Formazioni ufficiali Juventus-Roma

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean. All. Allegri

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 24, Milan 22 punti, Inter 17, Roma* 15, Lazio e Atalanta 14, Fiorentina* e Bologna 12, Juventus* 11, Udinese e Empoli 9, Torino, Verona e Sassuolo 8, Spezia 7, Sampdoria e Cagliari e Genoa 6, Venezia* 5, Salernitana 4