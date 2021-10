L’ex difensore di Lazio e Milan ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, facendo il punto sul campionato di Serie A

“La prima cosa che balza agli occhi rispetto agli altri anni è che non c’è una favorita di diritto per lo scudetto”. Si aspetta un campionato equilibrato, Giuseppe Pancaro, ex difensore, tra le altre, di Lazio e Milan, oggi allenatore. “Mentre lo scorso anno tutti sapevano che l’Inter sarebbe partita un po’ avanti, come per la Juventus in passato, – ammette Pancaro in esclusiva a Calciomercato.it – Quest’anno non c’è una che si distingue ai nastri di partenza. Anche se ci sono tre squadre che se la giocheranno fino all’ultimo: Milan, Inter e Napoli”. E la Juventus? Pancaro è convinto che “bisognerà vedere se la Vecchia Signora riuscirà a recuperare”. Una questione di tempo.

La Lazio, club con cui ha vinto in Italia e in Europa, “passerà un anno di apprendistato, una stagione anche per Maurizio Sarri per capire dov’è”. L’ex azzurro sottolinea “l’importanza di comprendere l’ambiente in cui si lavora”, soprattutto in una piazza come Roma che “ti esalta, ma è anche difficile perché c’è grossa pressione”. Il passaggio da Simone Inzaghi a Sarri non è stato facile per i giocatori biancocelesti: “Ci vorrà tempo per far sì che la squadra comprenda cosa vuole il nuovo allenatore. E poi le squadre forti si costruiscono stagione dopo stagione”. Come? “Pian piano si possono aggiungere dei giocatori forti e funzionali”.

E la guida migliore per attuare una strategia del genere, secondo l’ex difensore, è il Milan: “Da questo punto di vista sono l’esempio da seguire – ammette Pancaro -. Paolo Maldini prima dell’ultima sfida con l’Atalanta ha ricordato che in passato, proprio dopo una brutta sconfitta con i bergamaschi, stavano per far saltare tutto. E, invece, ebbero la forza di tenere la barra dritta, dando grande fiducia a Stefano Pioli”. Un investimento ripagato con gli interessi. Una ricetta vincente: “Programmazione e grande abilità di scelta sul mercato, prendendo giocatori giovani. Il Milan è un modello da seguire”. Parola di Giuseppe Pancaro.