“Certe scene si vedono solo in Italia”: Sarri sbotta contro l’Inter

Le parole di Maurizio Sarri dopo Lazio-Inter: la risposta piccata del tecnico alle polemiche sollevate dai nerazzurri

La Lazio batte l’Inter 3-1 non senza polemiche. Le stesse che commenta Maurizio Sarri intervenuto a ‘DAZN’ nel post gara. Il riferimento è al gol di Felipe Anderson e alle proteste nerazzurre: “Quando Dimarco resta a terra, la palla ce l’hanno loro: doveva essere l’Inter a buttare fuori la palla. C’è poco da discutere: sono andati alla conclusione con un uomo a terra e noi abbiamo continuato. Il regolamento è preciso: queste scene si vedono soltanto in Italia”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Sarri ha commentato anche l’espulsione di Luiz Felipe: “Mi ha detto che stava andando a salutare Correa, non voleva litigare. C’è stato un fraintendimento clamoroso. Poi Felipe Anderson è stato aggredito ripetutamente. Io ho ricevuto una squalifica per atteggiamento intimidatorio, mi aspetto un’espulsione”.