Il secondo match del sabato, valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A, vede di fronte la Lazio e l’Inter dell’ex Simone Inzaghi

È il big match del sabato, valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A, quello che vede di fronte la Lazio e l’Inter. I biancocelesti di Maurizio Sarri, prima della pausa sono stati sonoramente battuti dal Bologna in trasferta con un netto 3-0 e hanno tutta l’intenzione di rifarsi. Avversario di giornata sono i campioni d’Italia in carica guidati dal grande ex Simone Inzaghi. I nerazzurri arrivano all’appuntamento dopo la vittoria per 2-1 ottenuta sul campo del Sassuolo nel turno precedente. Calciomercato.it vi offrono la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-INTER

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Dzeko, Perisic. All.: Inzaghi.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 21 punti; Milan 19, Inter 17; Roma 15, Fiorentina 12; Lazio, Atalanta, Juventus e Bologna 11; Empoli 9; Torino 8, Udinese 8, Verona 8; Spezia 7; Sampdoria 6, Sassuolo, Genoa e Venezia 5; Salernitana 4; Cagliari 3.