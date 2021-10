Serie A, Adani: "È della Juve la rosa più forte, ma Spalletti..."

La lotta per lo scudetto in Serie A è sempre più serrata, ma Adani non ha dubbi: “Il matrimonio tra Napoli e Spalletti era vinto in partenza”

Mai come in questa stagione, ai blocchi di partenza il campionato era equilibratissimo. Eppure dopo sette giornate la Serie A ha una dominatrice: il Napoli di Luciano Spalletti, che ha vinto tutte le prime gare ed è a punteggio pieno.

Nonostante ci siano squadre più attrezzate a livello di rosa, come Inter e Juventus, i partenopei stanno convincendo per qualità tecniche e per la mentalità mostrata in questo inizio di campionato. Daniele Adani non ha dubbi sulle possibilità del Napoli in questa stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Adani sulla Serie A: “Juve e Inter davanti come rosa, ma il Napoli non ha punti deboli”

Nel corso della diretta sulla ‘BoboTV’, l’opinionista Daniele Adani ha parlato del campionato in corso: “La Juventus è quella con la rosa più forte e anche l’Inter nonostante tutto è davanti, ma il matrimonio tra Napoli e Spalletti era vinto in partenza”. Un binomio che si sta confermando vincente anche sul terreno da gioco. Secondo Adani, poi, i successi degli azzurri sono da ricondurre a questo: “La squadra è forte, non ha punti deboli ed è stato inserito un giocatore come Anguissa. Inoltre, con Spalletti si è guadagnato mesi per la crescita di Osimhen“.