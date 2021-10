FIGC, cambia il protocollo anti Covid: il comunicato UFFICIALE

La FIGC decide di cambiare il protocollo anti Covid per il proseguo dei campionati professionistici maschili e femminili

La nuova stagione di calcio italiana è iniziata ormai da quasi due mesi ed è la terza che viviamo in epoca Covid. Sia nella prima, interrotta a metà a causa del lungo lockdown, che nella scorsa e in quella attuale, sono stati emessi dei protocolli per cercare di limitare i contagi all’interno delle società.

Un nuovo protocollo anti Covid viene oggi emanato dalla FIGC per tutte le competizioni professionistiche maschili e per la Serie A femminile. La maggiore novità ovviamente riguarda l’apertura degli stadi ad una capienza del 75% di spettatori.

FIGC, cambia il protocollo anti Covid: dalla gestione degli allenamenti alla capienza negli stadi

Il protocollo anti Covid è stato uno dei provvedimenti fondamentali presi dalla FIGC per limitare i contagi nei campionati italiani. Oggi questo protocollo subisce alcune variazioni per tutti i campionati maschili professionistici e per la Serie A femminile.

All’interno del nuovo protocollo sono specificati i requisiti medici e igienico-sanitari che tutti i club devono adottare. Presenti anche le disposizioni per quanto riguarda ritiri, allenamenti e partite. Infine anche le disposizioni per la capienza degli stadi, allargata al 75%. Dunque qualche cambiamento che le società sin da subito dovranno adottare per un regolare svolgimento della stagione senza problemi.