La UEFA mette il veto: “No al Mondiale ogni due anni”

La UEFA continua a ribadire la propria posizione sul Mondiale ogni due anni: “Ci opporremo, deve prevalere il buon senso”

È scontro frontale tra la FIFA di Gianni Infantino e la UEFA di Aleksander Ceferin riguardo alla possibilità di giocare il Mondiale ogni due anni. Il massimo organismo sul calcio europeo ha ribadito la propria opposizione all’agenzia ‘Reuters’: “I piani della FIFA per una Coppa del Mondo biennale verranno bloccati dalla UEFA e dalla CONMEBOL, anche se dovesse ricevere il sostegno della maggioranza delle federazioni calcistiche”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



UEFA contro FIFA: “Insidie enormi sul Mondiale ogni due anni”

La UEFA ha avvertito: “La proposta presenta insidie enormi”. Inoltre, accusa direttamente la FIFA: “Danneggerebbe tutte le forme di calcio e svaluterebbero la competizione stessa. Ha tutta l’aria di una decisione che la FIFA vuole prendere in fretta, lasciando che il resto del mondo del calcio si penta poi amaramente”. Insomma, la scontro continua e sia la FIFA sia la UEFA rimangono ferme sulle proprie posizioni: la discussione per il Mondiale ogni due anni terrà banco ancora per diverso tempo.