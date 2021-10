Calciomercato Milan, UFFICIALE: accordo e rinnovo fino al 2026

In una giornata con tante notizie negative, il Milan ha annunciato un’accordo tanto atteso: rinnovo fino al 2026

Stefano Pioli si trova una squadra dimezzata per affrontare il Verona: oltre alle assenze già note di Maignan e Theo Hernandez, infatti, oggi è arrivata la positività al Covid-19 di Brahim Diaz. Non ci sono, però, solamente brutte notizie per il tecnico emiliano.

Il Milan ha annunciato di aver trovato l’accordo per il rinnovo di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2026. Un prolungamento di contratto che era nell’aria da tempo, ma che ora è ufficiale. L’esterno belga è entrato in sordina nel mondo Milan, ma piano piano ha conquistato tutti a suon di grandi prestazioni.