Il Napoli perde l’attaccante: il comunicato UFFICIALE sull’infortunio

Luciano Spalletti perde un attaccante in vista della ripresa del campionato: contrattura muscolare e terapie

Non arrivano belle notizie per Luciano Spalletti dall’allenamento di questa mattina del Napoli. Il tecnico deve fare i conti con un infortunio in attacco: Andrea Petagna si è fermato a causa di una contrattura al muscolo adduttore lungo di sinistra. Un problema che si è palesato nella seduta di ieri e che ha impedito al calciatore di allenarsi con il resto del gruppo. Come si legge nel comunicato diffuso dalla società partenopea, Petagna ha svolto quest’oggi soltanto terapie. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Da valutare le sue condizioni in vista della sfida di domenica contro il Torino e del tour de force che vedrà la squadra azzurra impegnata ogni tre giorni fino alla prossima pausa per le Nazionali.